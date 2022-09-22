طالع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022

سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في سوريا بتعاملات اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار العملات في سوريا اليوم، حيث استقر سعر الدولار اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

حافظ سعر الدولار اليوم في سوريا على مستواه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 4550 ليرة للشراء، و4570 ليرة للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 4465 ليرة للشراء، و4490 ليرة للبيع، مقابل 4513 ليرة للشراء، و4538 ليرة للبيع أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 5096 ليرة للشراء، و5129 ليرة للبيع، مقابل 5153 ليرة للشراء، و5186 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1208 ليرة للشراء، و1216 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1236 ليرة للشراء، و1244 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 14677 ليرة للشراء، و14766 للبيع.