بعد انقطاع ساعتين.. عودة خدمة إنستجرام و"ميتا" تعتذر لمستخدميها

بعد انقطاع جزئي دام ساعات الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022، أعلنت منصة إنستجرام التابعة لشركة "ميتا"، عودة خدمتها بعد حل المشكلة التقنية.

وكان المتحدث باسم منصة إنستجرام Instagram قد قال إن الشبكة الاجتماعية عانت من انقطاع جزئي في الخدمة دام ساعتين.

وأوضح المتحدث باسم الشركة -وفقا لما نشره موقع "تك كرانش" التقني اليوم الخميس- أن Instagram كانت على دراية بالمشكلة، وعملت على إعادة التطبيق إلى طبيعته.

وقد واجه المستخدمين مشكلات في تسجيل الدخول إلى الشبكة الاجتماعية، وفقًا لتقارير منشورة على خدمة مراقبة الويب التابعة لجهة خارجية Downdetector ، الأمر الذي دفع مئات الآلاف من المستخدمين في جميع أنحاء العالم للتدفق على موقع التدوينات الأشهر "تويتر".

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الانقطاع بدأ عند الساعة 11:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وتم إصلاحه عند الساعة 1:50 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كما وجهت شركة ميتا اعتذارًا للمستخدمين في العالم بعد حالة الانقطاع في تطبيق إنستغرام.

ويشير موقع الويب إلى أن المشكلات المتعلقة بالخدمة بدأت في حوالي الساعة 12:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.