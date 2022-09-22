الاحتلال يعتقل 4 من مخيم الدهيشة بزعم إطلاق نار على مستوطنة "إفرات"

أعلن جيش الاحتلال ، اليوم الخميس، أنه اعتقل 4 فلسطينيين من مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، بزعم الاشتباه بأنهم شاركوا في إطلاق النار على مستوطنة "إفرات".

وذكر جيش الاحتلال في بيان أنه "أطلق... و(جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ) ’الشاباك’، عملية مطاردة لـ (الفلسطينيين الذين يزعم أنهم نفذوا إطلاق النار) بعد شهر ونصف من العملية"، مضيفا أنه "تم اعتقال أربعة مشتبه بهم في مخيم الدهيشة للاجئين، ونقلهم إلى قوات الأمن" الإسرائيلية، لاستمرار التحقيق معهم.

وزعم الجيش في بيانه أن عناصره ضبطوا "ثلاثة أسلحة من نوع ’M16’، والتي يبدو أنها استُخدمت في إطلاق النار"، صوب المستوطَنة.

وادعى البيان أنه في السابع والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، أُطلِق نار على مستوطنة "إفرات"، إحدى مستوطنات "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم، ما تسبب بضرر لإحدى نوافذ منازل المستوطنة.