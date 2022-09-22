فيديو وصور.. استشهاد شاب بعملية طعن ضد مجموعة من المستوطنين في رام الله

نفذ، مساء اليوم الخميس، شاب عملية طعن ضد مجموعة من المستوطنين عند حاجز بيت "سيرا" جنوب غرب محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يطلق جنود الاحتلال النار عليه، ويسفر عن استشهاده.

وأفاد الاعلام العبري، بأن الشاب نفذ عملية طعن قرب حاجز بيت "سيرا" جنوب غرب رام الله، اسفرت عن وقوع إصابات بين صفوف المستوطنين والتي بلغت 8.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن عملية الطعن اسفرت عن إصابة 8 مستوطنين ، منها: 5 طعناً و3 بغاز الفلفل خلال محاولة السيطرة على المنفذ، وفق قولها.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أصيب خلالها (28) مستوطناً بعضهم بجراحٍ خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال بشكل ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين على التوالي.