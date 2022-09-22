الهيئة الإسلامية العليا: قرار محكمة الاحتلال السماح بالنفخ بالبوق باطل

اعتبرت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس اليوم الخميس أن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لليهود بنفخ البوق في مقبرة باب الرحمة في القدس باطل.

وقالت الهيئة في بيان لها: إنه "ليس من صلاحيات محكمة الاحتلال البت في ذلك باعتبارها ليست ذات اختصاص".

وأضافت: أن مقبرة باب الرحمة الملاصقة للجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، من أقدم المعالم العربية الإسلامية في مدينة القدس، وتضم رفاة عدد من الصحابة والعلماء والقادة والمجاهدين من خمسة عشر قرناً.

وأشارت إلى أن قرار المحكمة انتهاك لحرمة المقابر، وتمهيد لنفخ البوق في باحات المسجد الأقصى كما يطلب اليهود المتطرفون.

وطالبت بإعادة مفاتيح باب المغاربة الذي سيطر عليه جيش الاحتلال منذ عام 1967 وحتى الآن.

وحملت حكومة الاحتلال أي توتر في المسجد الأقصى أو في محيطه، بسبب تشجيع الجماعات المتطرفة على اقتحام المسجد الأقصى.