ماذا يأكل الملك تشارلز الثالث؟

يتساءل الكثير من الناس دوما عن الوجبات التي يتناولها الملوك، ويظن الأغلب أنهم يتناولون طعاما غريبا باهظ الثمن.

وعلى العكس تماما يتناول الملوك أطعمة طبيعية مؤلفة من خضروات وفاكهة في أغلب الوقت، خاصةً الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا الجديد.

ويستعرض موقع "ماشد" الأمريكي في التقرير التالي، ما يتناوله الملك تشارلز في يومه العادي، ويعرف عن الملك تشارلز أنه يتناول وجبتين فقط في اليوم الواحد، الإفطار والعشاء ولا يتناول وجبة غداء، والوجبات هي:

1- عسل النحل

تعتمد وجبة الإفطار على المنتجات العضوية المزروعة محليًا وغيرها من المواد الغذائية الأساسية، وبالتالي يعشق الملك تشارلز تناول العسل.

ويمتلك الملك تشارلز مخزون عسل كبير، إلى حد أنه يتناول 6 أنواع مختلفة.

ويجمع العسل مع شاي بعد الظهر أو الكعك الصغير، حيث يحرص دومًا على وضع العسل كطبق جانبي مع أغلب وجباته.

2- الفاكهة المجففة

الملك البالغ من العمر 73 عامًا نحيف بشكل ملحوظ، لعدم تنوع قائمة الطعام الخاصة به، وفقا للموقع.

ويحرص الملك على تناول فاكهة مجففة بشكل مستمر في وجبة الإفطار، ليس فقط البرقوق، بل أي فاكهة تزرع عضوياً في الحدائق الملكية تبدو مقبولة لدى الملك.

وإن كان يُقدم له فواكه طازجة بدلاً من مجففة، فعلى الأرجح تكون في مواسمها.

3- اللحوم أو الأسماك

يتناول الملك تشارلز اللحم أو السمك 5 مرات في الأسبوع الواحد، ولكن مع زيادة متطلباته كملك قد يروج لأجندة خضراء ويبدأ في الاعتماد على الأنظمة النباتية رفقًا بالحيوان والبيئة.

4- بيض مخبوز بالجبن

في حين أن الملك تشارلز ملتزم إلى حد ما بإفطاره الصحي من فاكهة صحية وعسل، لكنه يفضل "البيض المخبوز بالجبن".

ويعتبر الطبق من الأصناف الشهية التي يعشقها الملك، ويتم تحضيره من أفخر أنواع الجبن في بريطانيا.