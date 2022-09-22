بوكيتينو يحسم موقفه من العودة للدوري الفرنسي

حسم ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان السابق قراره النهائي بشأن إمكانية العمل مجددا في الدوري الفرنسي خلال فترة قريبة.

وكشفت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن إدارة نيس تفاوضت مع بوكيتينو، يوم الثلاثاء الماضي، تحسبا لإقالة السويسري لوسيان فافر، المدير الفني الحالي للفريق.

وأضافت "من غير المرجح أن يقبل بوكيتينو عرض نادي نيس، لأنه ينتظر مشروعا أوروبيا مع ناد أكبر خلال وقت قريب".

ورحل المدرب الأرجنتيني عن قيادة سان جيرمان أواخر الموسم الماضي بعد عام ونصف مع الفريق.

وأقال النادي الباريسي ماوريسيو بوكيتينو قبل عام كامل على انتهاء تعاقده، ليخلفه الفرنسي كريستوف جالتيه.

أما نادي نيس، فأعاد لوسيان فافر، مجددا مطلع الموسم الجاري، خلفا لجالتيه، ولكن مع المدرب السويسري ساءت النتائج، ودخل في صدام مع مسؤولي النادي بشأن الصفقات الصيفية مثل كاسبر شمايكل وروس باركلي.