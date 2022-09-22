جيش الاحتلال يقرر تعزيز منطقة شمال الضفة بقوات إضافية

قرر جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، تعزيز منطقة شمال الضفة الغربية المحلتة بقوات إضافية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "تم تعزيز منطقة شمال الضفة الغربية بقوات من "لواء غولاني" بهدف تعزيز الدفاع في المنطقة، موضحاً أن ذلك جاء بناءً على تقييم الوضع في الجيش".

جدير ذكره أنه تشهد الضفة الغربية وخاصة مدينتي جنين ونابلس في الآونة الأخيرة اشتباكات يومية بين مقاومين من كتيبتي "جنين" و"نابلس" وجيش الاحتلال الذي يقوم بعمليات اغتيال للمقاومين واعتقال بعض الآخر.

ويُشار إلى أنه يخشى جيش الاحتلال في هذه الأيام ومع اقتراب الأعياد اليهودية من تنفيذ المقاومة في الضفة الغربية عمليات موجعة تتسبب سقوط قتلى وجرحى، بعد تحذيرات المستوى الأمني الصهيوني من احتمال وقوع عمليات فدائية فلسطينية.