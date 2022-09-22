إصابة مواطنة برضوض إثر اعتداء الاحتلال عليها في الخليل

أصيبت مواطنة برضوض، اليوم الخميس، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عليها عقب إغلاق مدخل منزلها في المنطقة الجنوبية من الخليل بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن نضال أبو رجب في حارة السلايمة بالمنطقة الجنوبية من الخليل، وأغلقت بابه الرئيسي، واعتدت بالضرب على ربة المنزل شادية صابر ابو رجب (37 عاما)، ما أدى الى إصابتها برضوض.

وبدوره، ذكر المواطن نضال أبو رجب، أن عائلته المكونة من 7 أفراد باتت مجبرة بعد إغلاق المدخل على السير لأكثر من ساعة للوصول الى البلدة القديمة، في حين أنه كان يحتاج لبضع دقائق فقط للوصول إليها، علما أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة.

واعتبر أبو رجب أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات والتضيقات التي يفرضها الاحتلال على الأهالي في تلك المنطقة، للضغط عليهم وإجبارهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم لصالح مشاريعه الاستيطانية.