"سبوتيفاي" تطلق خدمة الكتب المسموعة

أطلقت منصة البث الصوتي "سبوتيفاي"، مؤخراً، خدمة الكتب المسموعة في الولايات المتحدة في خطوة جديدة تندرج ضمن إستراتيجيتها لتوفير كل أنواع المنتجات الصوتية في مكان واحد.

وأعلنت المنصة في بيان أنها باتت توفر لمستخدميها في الولايات المتحدة نحو 300 ألف كتاب مسموع.

ويُشار إلى أنه يمكن شراء كتاب مسموع من خلال صفحة على الإنترنت، أي من خارج التطبيق.

وتعتمد منصات أخرى هذه التقنية، كما بالنسبة إلى الاشتراك في "نتفليكس" مثلًا، تجنبًا لدفع عمولة لمشغّلي أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، أي "آبل" (آي أو إس) و"غوغل" (أندرويد).

وكانت "سبوتيفاي" أعلنت أن الكتب المسموعة تشكّل أحد المحاور الرئيسية لخطتها التوسعية. واستحوذت المجموعة في العام المنصرم على "فايندواي" المتخصصة في الكتب المسموعة.

وتحدث الرئيس التنفيذي دانيال إيك في حزيران/يونيو الفائت عن احتمال توفير خدمة الكتب المسموعة مجانًا للمشتركين في المنصة مع الإعلانات، لكنّ بيان، الثلاثاء، لم يشر إلى هذه الصيغة إذ تناول إتاحة كل الكتب في مقابل بدل مالي.

وأوضح المسؤول عن الخدمة نير زيكرمان أن إطلاقها في الولايات المتحدة "ليس سوى الخطوة الأولى في مجال الكتب المسموعة على ‘سبوتيفاي‘"، وستكون بمثابة خطوة تحضيرية لإطلاق الخدمة في أسواق الأخرى.

وشرحت "سبوتيفاي" لوكالة "فرانس برس" أن لديه "شراكات مع دور نشر كبرى وأخرى مستقلة وكذلك مع مؤلفين"، وأن تشكيلة الكتب التي توفرها ستصبح أكبر في المستقبل.

وتتنافس "سبوتيفاي" مع شركة "أوديبل" العملاقة للكتب الصوتية التابعة لمجموعة "أمازون" والتي تهيمن حاليًا على السوق.

جدير ذكره أنه توقعت شركة "غراند فيو ريسيرتش" أن تتسع السوق العالمية للكتب المسموعة بمقدار سبعة أضعاف بحلول سنة 2030 وأن يرتفع حجم المبيعات فيها من خمسة مليارات دولار حاليًا إلى 35 مليارًا.