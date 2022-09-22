مدرب البرازيل يكشف السر وراء صحوة نيمار

أشاد تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيلي، بنجم باريس سان جيرمان، نيمار جونيور، وانطلاقته القوية هذا الموسم.



قال تيتي في تصريحات أبرزتها شبكة "جلوبو" البرازيلية: "أبارك لنيمار والمعد البدني الخاص على هذه الانطلاقة القوية، وأهنئ أيضا نادي باريس سان جيرمان".

وأضاف المدرب البرازيلي "لقد التزام نيمار بأقصى درجات الاحترافية والسرعة في التنفيذ للوصول لهذا المستوى الفني".



وأتم تيتي تصريحاته في هذا الشأن "أي نجم كبير، يجب أن يراعي جيدا عامل السرعة في القرار وتنفيذه".



وحقق نيمار جونيور أفضل انطلاقة في مسيرته هذا الموسم، حيث سجل 11 هدفا وصنع 8 لزملائه في أول 11 مباراة للفريق الباريسي بكل البطولات المحلية والقارية.