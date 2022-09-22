ميقاتي: تقدم ملموس بشأن ترسيم الحدود مع "إسرائيل"

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن بلاده أحرزت تقدما ملموسا بشأن مسألة ترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل".

ويُشار إلى أنه تتنازع لبنان و"إسرائيل" على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا؛ وتتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وشكر ميقاتي في كلمة له أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الوساطة الأميركية والمنظمة الدولية على رعايتها ملف ترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل".

وجدد تأكيده على تمسك لبنان المطلق بسيادته وحقوقه وثروته في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة".

وقال ميقاتي: "يسرني إعلامكم بأننا أحرزنا تقدما ملموسا نأمل أن نصل إلى خواتيمه المرجوة في وقت قريب".

جدير ذكره أنه في الأسابيع الأخيرة، تبادل كل من "حزب الله" و"إسرائيل" التهديدات بشأن ملف الحدود البحرية وحقل الغاز الطبيعي المتنازع عليه "كاريش".