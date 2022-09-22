بالتزامن مع مؤتمر صحفي يحذر من اقتحام الأقصى: إجراء تجربة صاروخية كبيرة

تُجري الفصائل الفلسطينية اليوم الخميس 22/9/2022، تجربة صاروخية كبيرة.

ومن المقرر، أن تجري الفصائل تجربةً صاروخيةً كبيرةً في الرابعة عصراً، بالتزامن مع مؤتمر صحفي يحذر من اقتحام الأقصى.

وكانت "جماعات الهيكل" المزعوم دعت لاقتحامات متتالية للمسجد الأقصى، بحجة الأعياد اليهودية خلال الأيام القليلة المقبلة، تبدأ بعيد "رأس السنة"، ومن ثم عيد "الغفران" الموافق 5 -6 أكتوبر المقبل، و"عيد العرش" الذي يبدأ بتاريخ 10 -17 أكتوبر.

وتخطط الجماعات المتطرفة برعاية حكومة الاحتلال في موسم العدوان الأعتى على الأقصى إلى نفخ البوق، واقتحام المسجد بثياب كهنوتية بيضاء، ومحاكاة لطقوس القربان النباتية، وزيادة أعداد المقتحمين للمسجد.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.