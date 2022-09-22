تفاصيل يُكشف عنها لأول مرة عن مشروع "عنق الزجاجة" في مخيم الشاطئ..التعويضات وطريقة التنفيذ

قال رئيس لجنة ملف "عنق الزجاجة" م. مهندس ماجد صالح اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022: إن فكرة تنفيذ مشروع توسعة شارع الرشيد في منطقة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، جاءت نتيجة الاكتظاظ المروري الذي تُعاني منه المنطقة، إذ أن عْرض الشارع الذي يربط شمال غزة بجنوبها يصل من 4- 6 أمتار فقط، وهو ما يؤدي إلى ازدحام مروري، مشيراً إلى أنه وبعد دراسة معمقة تم إقرار توسعة الشارع من اللجان المختصة.

وأوضح م. الصالح في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هناك لجنة وزارية مكونة من الحكم المحلي، وسلطة الأراضي، وبلدية غزة، ووزارة الأوقاف، لوضع جميع التصورات من أجل تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن هناك مقترحاً وتوصيات عدة لتعويض المتضررين، أبرزها تعويض المتضررين بمبلغ مالي يمكنهم من شراء أرض والبناء عليها في المكان نفسه.

37 منزلاً سيتم إزالتها

وبيّن، أن هناك ما يقارب من 37 منزلاً في المنطقة الغربية من شارع الرشيد سيتم إزالتها قبل تنفيذ مشروع عنق الزجاجة، من بينها مؤسسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إضافة إلى مبنى نادي الشاطئ، موضحاً أنه تم العرض على "الأونروا" ونادي الشاطئ لتعويضهما بأراضي مقابل المبنيان الذين سيتم إزالتهما لإتمام تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن عرْض الشارع بعد التوسعة سيكون 20 متراً، ولن يسير بخط مستقيم، بل سيكون على شكل متعرج لربط شارعين ببعضهما، ومنع الازدحام المروري في المنطقة، متوقعاً أن يتم البدء بتنفيذ المشروع خلال الشهرين المقبلين.

بدل إيجار لـ3 شهور

ونوه إلى أنه قبل البدء بإزالة المباني والوحدات السكنية، سيتم جلب أصحاب تلك المنازل وجعلها توقع على أوراق، ودفع لهم أموالاً بدل إيجار لمدة 6 شهور ثم تبدأ مباشرة عملية التعويض، لافتاً إلى أنه فور إخلاء المنازل ستتولى الجهات المختصة إزالتها والبدء بتنفيذ توسعة الشارع.

وأضاف:"أن معظم أصحاب المنازل أبدوا موافقتهم على الإزالة، وقلة منهم من رفض القرار والشروط، إلا أن هذا المشروع يعد مصلحة وطنية ومجتمعية، لذلك سيتم تنفيذه"، مستدركا: "لكن المنطقة المستهدفة يوجد بها مباني عشوائية "غير قانونية"، أي أنه يمنع البناء غرب شارع الرشيد من الأصل، لكن الوزارة لن تترك هؤلاء الناس وستقوم بتعويضهم".

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم "كورنيش" لأهالي المنطقة مثل شارع الرشيد، متابعا: "معنيون على بتنظيم منطقة جميلة لأهالي مخيم الشاطئ كباقي ساحل قطاع غزة".