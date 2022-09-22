ارتفاع أسعار البنزين في لبنان

ارتفعت أسعار البنزين والمازوت في لبنان، لتصل زيادة سعر البنزين 95، 98 أوكتان إلى 29000 ليرة.

ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فقد أصدرت ​وزارة الطاقة والمياه​، ممثلة في المديرية العامة للنّفط جدولًا جديدًا بأسعار المحروقات، ليتم العمل به بدلا من الأسعار السابقة.

وبينما أوضح هذا الجدول ارتفاع سعر صفيحتَي ​البنزين​ 95 و98 أوكتان 29000 ليرة لبنانيّة، فقد أكد أيضا ارتفاع سعر صفيحة ​المازوت 44000 ليرة، وقارورة ​الغاز​ 13000 ليرة لبنانيّة.

وحسب تلك الزيادة فإن سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان أصبحت 682,000 ليرة، وصفيحة بنزين 98 أوكتان صارت 698,000 ليرة.

وبالنسبة لصفيحة المازوت فقد أصبح سعرها 833,000 ليرة، بينما قارورة الغاز وصل سعرها إلى 388,000 ليرة.