الجهاد الإسلامي تنعي الشيخ المجاهد جمال صومان من بيت لحم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ المجاهد والقيادي البارز جمال حسن صومان "أبو عبد الله" (64 عاماً)، الذي وافته المنية اليوم إثر إصابته بمرض عضال بعد مسيرة حافلة بالتضحية والعطاء.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي هذا الشيخ المجاهد الذي يعد من أعلام الرعيل الأول في مسيرة الجهاد والمقاومة، ومن بناة جيل الإيمان والوعي والثورة، حيث واجه ظلم الاحتلال واعتقاله وإبعاده خارج الوطن، وشهدت له ميادين التربية والجهاد بفضله وعطائه وسيرته.

وعبرت الحركة عن افتقادها هذا الشيخ الجليل، متقدمةً بعظيم التعزية والمواساة من عموم عائلة "صومان" المجاهدة الكريمة في محافظة بيت لحم، ومن أحبابه وإخوانه، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يجزيه خير الجزاء عمّا قدم من صبر وجهاد وتضحية في سبيل الإسلام وفلسطين.

وقالت:"رحم الله الشيخ المربي جمال صومان "أبو عبد الله"، وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً."



