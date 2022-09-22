في خطوة خطيرة ..بريطانيا تدرس نقل سفارتها للقدس المحتلة

كشفت وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس 22/9/2022، أن بريطانيا تدرس نقل سفارتها في "إسرائيل" من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس أبلغت رئيس الوزراء يائير لابيد بذلك في اجتماعهم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت إن رئيس الوزراء تروس أبلغ رئيس الوزراء لابيد "بمراجعته للموقع الحالي للسفارة البريطانية في إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء تروس إنه يتفهم "الأهمية والحساسية" فيما يتعلق بموقع السفارة. على حد زعمه

وسبق أن تعهدت تروس خلال توليها منصب وزيرة خارجية بريطانيا، وتنافسها لخلافة جونسون، بنقل سفارة بريطانيا إلى القدس المحتلة، في حال انتخابها رئيسة للوزراء، ما يعني "اعتراف بريطانيا بالقدس بوصفها عاصمة لإسرائيل".

وكتبت تروس، المعروفة بولائها الكبير للاحتلال الإسرائيلي، رسالة إلى أعضاء منظمة "محافظون موالون لإسرائيل"، تعهدت فيها بدعم تل أبيب.