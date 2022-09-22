بالرابط : بدء صرف المنحة القطرية ال100 دولار وتفاصيل جديدة حول المستفيدين

تبدأ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية اليوم الخميس 22/9/2022 ، بصرف دفعة من المنحة القطرية ال100 دولار من شهر سبتمبر 2022 على الأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر سبتمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة اليوم الخميس الموافق 22/09/2022م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

تفاصيل جديدة حول المستفيدين

نشرت وزارة التنمية في قطاع غزة أمس الأربعاء 21/9/2022، تفاصيل جديدة حول المستفيدين من صرف المنحة القطرية، ومعايير صرف المنحة القطرية.

ووفقاً لوزارة التنمية الاجتماعية، فإن الصرف سيكون وفقًا للمعاير التالية:

_ جميع من استلم أقل من 30 مرة.

_ من استلم 30 مرة والأبناء أعزب 3 فما فوق.

_ تم توقيف المسافرين لحين عودتهم باستثناء المرضى ومرافقيهم.

_ توقيف من ليس لديه هاتف محمول لحين تعديل بياناته بالدخول الموحد.

_ تم توقيف من لديهم تصريح عمل للداخل وحالته فعال.

- من حصل على تصريح عمل ولم يجد فرصة في الداخل وتم ارجاع تصريحه لوزارة العمل يتم التعامل مع ذلك بشكل محوسب بين الوزارات.