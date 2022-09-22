التعليم يحدّد موعد التسجيل لامتحان "المستوى" 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد عقد امتحان المستوى للعام الدراسي 2022/2023، وفق شروط محددة.

وأشارت "التربية" إلى أنه يسمح بالتقدم للامتحان لكل فلسطيني يقل مؤهله العلمي عن الصف التاسع الأساسي بنجاح، بشرط أن يكون قد أنهى الصف السادس الأساسي بنجاح أو ما يعادله على أن لا يقل عمره عن 16 عاماً في 1/1/2023.

وبينت أن امتحان المستوى يعقد وفق منهاج الصف التاسع الأساسي في مباحث اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم العامة، وأن نتيجة المشترك في الامتحان تكون ناجحاً أو راسباً فقط ولا استكمال للمشترك الراسب، منوهة إلى أنه لا تمنح أية وثيقة للمشترك الراسب.

وذكرت أن المشترك الناجح يمنح شهادة مصدقة تفيد بنجاحه في امتحان المستوى وتؤهله للالتحاق بالصف العاشر الأساسي في المدارس النظامية للعام الدراسي 2023/2024 على ألا يزيد عمره على 18 عاماً، كما تمكنه الشهادة من التقدم لامتحان الثانوية العامة على أن لا يقل عمره عن 19 عاماً في 1/1 من العام الذي يرغب التقدم فيه للامتحان.

وأوضحت أن عملية التسجيل للراغبين في الاشتراك بالامتحان في مديريات التربية تبدأ اعتباراً من 2022-10-02 وحتى نهاية دوام يوم 2022-10-13، مع ضرورة اصطحاب المشترك شهادة مدرسية لآخر صف أنهاه مصدقة، وشهادة الولادة الأصلية أو صورة مصدقة عنها و4 صور شخصية حديثة، ورسم الاشتراك وقدره 200 شيكل، مبينة أن الامتحان سيعقد في أربعة مراكز هي: الخليل ورام الله ونابلس وغزة.