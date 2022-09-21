انتزاع قرار من محكمة الاحتلال بتسليم جثمان الشهيد محمد شحام

أعلنت محافظة القدس، أن محكمة الاحتلال في القدس قبلت التماس عائلة الشهيد محمد شحام من أجل استلامه ودفنه، ومن المتوقع تسليم جثمانه خلال أسبوع.

وقالت المحافظة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، إنه بعد متابعة قانونية من قبل المحامي مدحت ديبة المكلف من قبلها، والمحامي محمد محمود، حول قضية احتجاز جثمان الشهيد محمد شحام، تم صدور قرار بالافراج عن جثمان الشهيد شحام .

وقال ديبه: "بعد رفض طلب تأجيل الجلسة المعينة ليوم غد الخميس، المقدم من قبل النيابة العامة باسم وزير الجيش والقائد العسكري، قبلت المحكمة العليا التماس عائلة الشهيد محمد شحام المقدم من قبل طاقم المحامين، وتقرر تسليم الجثمان للعائلة من أجل دفنه ومن المتوقع أن يكون التسليم خلال أسبوع".

وأعدمت قوات الاحتلال الشهيد شحام في 15 آب / أغسطس الماضي، أمام ذويه في منزل العائلة ببلدة كفر عقب، بإطلاق النار على رأسه وتركه ينزف قبل اختطاف جثمانه.