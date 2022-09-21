رفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس كخامس زيادة خلال العام

رفع البنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أو ثلاثة أرباع نقطة مئوية، في خامس زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وقال البنك، اليوم الأربعاء، في بيان "قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف للأموال الفيدرالية إلى 3 إلى 3-1/4 (أي ثلاثة أرباع نقطة مئوية)"، متوقعا أن تكون هذه الزيادة الجارية ستكون مناسبة للنطاق المستهدف.

يأتي ذلك بسبب الضغط الكبير الذي يواجهه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذ وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 9,1% وهو أعلى مستوى له منذ نحو أربعة عقود.