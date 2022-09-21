الرئيس الإيراني: الاحتلال الإسرائيلي استطاع أن يقيم أكبر سجن في العالم بغزة

القى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي، كلمة امام اجتماع القمة الـ 77 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك. وخلال إلقائه كلمته.

ورفع السيد رئيسي صورة للشهيد قاسم سليماني، مؤكداً أن الحاج قاسم استشهد وهو على درب تأمين الحرية للمنطقة.

وقال السيد رئيسي إن ثمة دول تحارب الإرهاب بانتقائية وأميركا سعت لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الكثيرين ولا تزال تراوغ.

وبخصوص الأوضاع في فلسطين: قال: إن "الاحتلال الإسرائيلي استطاع أن يقيم أكبر سجن في العالم بغزة كما يقوم بتوسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية".