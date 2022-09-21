جريليش: لم أقدم أفضل مستوياتي مع مانشستر سيتي

اعترف جاك جريليش بأنه لم يصل إلى أفضل مستوى له منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي، لكنه أكد في الوقت ذاته قدرته على التعامل مع الضغوطات.



وانتقل جريليش إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي مقابل 100 مليون إسترليني قادمًا من أستون فيلا، وسجل أول أهدافه هذا الموسم في الانتصار بثلاثية نظيفة على وولفرهامبتون يوم الأحد الماضي.

وقال جريليش في تصريحات نقلها موقع "سكاي سبورتس": "أعتقد أنني أتعامل مع الضغوطات جيدًا، وأعتقد أيضًا أنه يمكنني تقديم ما هو أفضل".



وأضاف: "ربما لم أقدم أفضل مستوى لدي منذ وصولي إلى السيتي، لكني أظهرت بعض اللمحات وفي الشهرين المقبلين، سأتحلى بالتواضع وسأعمل بقوة وآمل أن أحقق أمور جيدة".



وتابع: "الوضع في السيتي مختلف تمامًا عما كان عليه في فيلا، في أستون فيلا كانت لدي المزيد من الحرية، ولكن في السيتي هناك المزيد من الهيكلية، لدي علاقة رائعة بالمدرب، وقلت كثيرًا في الحوارات السابقة إنني لم أر أي شيء مماثل لطريقة تفكيره ورؤيته لكرة القدم".



وواصل: "قد يرى البعض بأنني ألعب بصورة مختلفة الآن عما اعتدت عليه، ولكن هذا بسبب اللاعبين الذين ألعب إلى جوارهم، في أستون فيلا كنت القائد ومن أول الأسماء التي يتم وضعها في التشكيل".



واستدرك "لكن بعد الوصول إلى السيتي، وبكل الاحترام لفيلا، هنا يتواجد لاعبين مثل كيفين (دي بروين) وفيل (فودين) فربما أشارك وربما لا، وهناك ظهير من أفضل الأجنحة في العالم وهو جواو كانسيلو، وبالتالي الأمر مختلف وصعب".



وأتم: "ألعب إلى جوار لاعبين بارزين، وهذا سيغير من أسلوب لعبي، لن أكون نفس اللاعب لمشاركتي في ناد مختلف ومع فريق ومدرب مختلف، آمل أن تكون تلك بداية موسمي".