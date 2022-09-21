وزير الدفاع الروسي: بلادنا تمتلك موارد بشرية ضخمة للتعبئة الجزئية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن روسيا تمتلك موارد بشرية ضخمة للتعبئة الجزئية، حيث من الممكن استدعاء 300 ألف جندي احتياطي إجمالا من أجل المشاركة في الحرب في أوكرانيا.

وأوضح وزير الدفاع، شويغو-في تصريح صحفي- أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت 61207 قتلى و49368 جريحا، فيما قتل أكثر من 2000 من المستشارين والمرتزقة الأجانب العاملين مع الجيش الأوكراني.

وأشار وزير الدفاع، إلى خسائر روسيا التي بلغت 5939 قتيلا، موكدًا أن روسيا تحارب الغرب ككل.

وذكر شويغو، أنه يشارك قيادة الجيش الاوكراني 150 مستشارا عسكريا من "الناتو".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال، موضحًا أن أنشطة التعبئة ستبدأ بدءًا من اليوم 21 سبتمبر 2022.

واكد بوتين، أن الجميع سيخضع لاختبارات وتدريبات تستند إلى الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة.

وبدأت روسيا في عملياتها العسكرية بـ24 فبراير الماضي، ضد أوكرانيا بعد أن علمت موسكو عن نية كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يعد العدو اللدود لموسكو تاريخيًا.