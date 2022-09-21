القوات الروسية تعلن حصيلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا خلال 24 ساعة

اعلنت القوات المسلحة الروسية، اليوم الأربعاء، أنها دمرت 12 مستودعا للذخيرة والأسلحة، وقصفت 68 نقطة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية ووحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 147 مقاطعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف: إن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث تمكنت من خلال الضربات عالية الدقة من إلحاق أضرار جسيمة بوحدات اللواء الميكانيكي رقم 28 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية "برافدينو" بمنطقة خيرسون.

وأضاف أن الخسائر البشرية بلغت لهذه الوحدات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 200 شخص، علاوة على خسارة 21 وحدة من المعدات العسكرية، وقد تكبدت الوحدة تلك الخسائر، بعد أن مات أفراد الفرقة الرابعة من الكتيبة الثانية من هذا التشكيل بالكامب بسبب إرسال قائد اللواء رقم 28 للقوات المسلحة الأوكرانية الوحدة للهجوم المضاد خلال حقل من الألغام.