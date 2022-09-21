داخلية غزة تعلن كشف جديد من أسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح غدًا

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف أسماء جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غد الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من الكشف رقم (2022/33) هنــــــــا، وللحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/36) هنــــا.

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، ودعت إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الوزارة، إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.