بوتين يعلن التعبئة العسكرية الجزئية في قرار يشمل 300 ألف جندي من الاحتياط

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الأربعاء، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا، على أن تبدأ اعتبارا من اليوم، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وسيتم بموجب هذا القرار استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط.

وقال بوتن في خطاب موجه للشعب الروسي: "نواجه اليوم القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو، وبالتالي يجب أخذ القرار لحماية أرضنا ووطننا وسادتنا".

وتابع: "إن المواطنين الروس المجندين سيحصلون على وضع خاص وامتيازات عسكرية".

وأضاف الرئيس الروسي: "أصبح جليا أن الحل السلمي لم يعجب الغرب، حيث حصلت كييف على دعمه لتقويض مقترحاتنا السلمية".

وأمر بوتن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بتنفيذ التعبئة الجزئية، وقال بوتن إنه وقع مرسوما رئاسيا لتنفيذ التعبئة العامة الجزئية.

وينص القرار على توفير الحكومة الأموال لزيادة إنتاج الأسلحة.

وسيتم بموجب هذا القرار استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط.