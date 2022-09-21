مجموعة من عمليات إلقاء القنابل وإطلاق النار لحركة الجهاد ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة

بقلم: أ. ياسر صالح

وحدة الأرشفة والتوثيق في مؤسسة مهجة القدس

هذه مجموعة من العمليات التي فاتنا الكتابة عنها سابقًا لعدم وجود التاريخ أو عدم وجود المصدر والحمد لله استطعنا توثيقها بالتاريخ والمصدر، راجين من المولى عز وجل الإفادة، ونشير إلى أننا لم نكتب عن عمليات أخرى لعدم توافر التاريخ أو المصدر لحتى الآن.

• 05/11/1990م: ورد في صحيفة حدشوت بتاريخ 06/11/1990م في ص4 عملية إطلاق نار على دورية في مخيم الشابورة بمدينة رفح ولم يعلن العدو عن إصابات.

وورد نفس الخبر في صحيفة الإتحاد 06/11/1990م في ص1.

• 05/12/1990م: في صحيفة حدشوت بتاريخ 06/12/1990م الحديث في الصفحة الأولى والثانية عن عملية إطلاق نار في منطقة الشيخ رضوان أدى لإصابة شرطي حرس حدود إصابة خطيرة بالرأس.

وفي صحيفة الإتحاد بتاريخ 06/12/1990م وفي الصفحة الأولى الحديث عن العملية وإصابة جندي بعيار ناري بالرأس إصابة خطيرة ونقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

• 07/12/1990م ورد في صحيفة حدشوت بتاريخ 09/12/1990م ص7 إلقاء قنبلة يدوية أول أمس صباحًا على مقر الحاكم العسكري قرب الحدود المصرية في مدينة رفح ولم يعلن عن أي إصابات وتم الإشارة إلى حدوث اضرار في المقر.

وورد نفس الخبر في صحيفة الإتحاد 09/12/1990م في ص5.

• 30/01/1993م: ورد في صحيفة هآرتس بتاريخ 31/01/1993م نبأ إطلاق نار على مركز جباليا المعسكر ولم يعلن العدو عن إصابات.

وورد نفس الخبر في صحيفة الإتحاد بتاريخ 31/01/1993م ص1.

• 13/05/1993م: ورد خبر إلقاء قنبلة يدوية على الساعة الثانية ظهرًا على نقطة جيش بمخيم يبنا في مدينة رفح على سطح الطابق الثالث وأعلن العدو عن إصابة ستة جنود (صحيفة حدشوت تاريخ 14/05/1993م).

وورد نفس الخبر في صحيفة الإتحاد بتاريخ 14/05/1993م ص1.

• العمليتين القادمتين ووفقا للوائح الاتهام والحديث مع المجاهد ياسر عرفات الخواجا تبين أنهم هم المسئولين عن العمليتين الاثنتين والتين أصيب فيهما ستة جنود صهاينة وكان مع المجاهد ياسر المجاهد أحمد البكري وقد تم اعتقالهما والتحقيق معهما بشكل قاس على خلفية العمليتين وصدر بحقهما حكمًا وقدره 15 عامًا وقد أمضيا هذه المدة في السجون الصهيونية وشاركا إخوانهما المجاهدين في حركة الجهاد الإسلامي في كل مجالات الحياة وشاركا في كل الخطوات ضد الإدارة لتحسين شروط الحياة وأفرج عنهما بعد انتهاء مدة محكوميتهم.

• 15/05/1993م: الحديث عن إلقاء قنبلة على نقطة مراقبة على سطح مكون من طابقين (عمارة الحلبي) في مخيم الشاطئ على الساعة الثانية ظهرًا وأعلن العدو عن إصابة أربعة جنود أحدهم إصابة خطيرة. (صحيفة حدشوت 16/05/1993م ص1 و4).

وورد نفس الخبر في صحيفة الإتحاد بتاريخ 16/05/1993م ص1.

• 21/05/1993م: في صحيفة حدشوت بتاريخ 23/05/1993م في ص2و4 الحديث عن إلقاء قنبلة يدوية أول أمس على الساعة التاسعة مساءً على دورية جنود في جنوب معسكر الشاطئ وأعلن العدو عن إصابة جنديين وتم نقلهم للمستشفى.

• 30/05/1993م: تتحدث صحيفة حدشوت بتاريخ 31/05/1993م في ص2 عن إلقاء قنبلة يدوية على موقع عسكري بشارع عمر المختار بمركز غزة ولقد انفجرت القنبلة ولم يحدث إصابات.

• 24/07/1993م: صحيفة حدشوت بتاريخ 25/07/1993م تذكر وقوع عملية إطلاق نار على برج مراقبة للإدارة المدنية في غزة وأعلن العدو عن إصابة جندي واحد.

وورد نفس الخبر في صحيفة الإتحاد بتاريخ 25/07/1993م والتي أشارت في ص1و2 إلى أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى برزلاي.

• 01/08/1993م: الحديث عن إلقاء قنبلة يدوية على تجمع للجنود في مخيم الشابورة في مدينة رفح وأعلن العدو عن إصابة جنديين ونقل الجنود المصابين إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع. (صحيفة حدشوت بتاريخ 02/08/1993م ص2).

حديثنا في المرة القادمة عن عمليات الإبعاد في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.

21/09/2022