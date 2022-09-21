الاحتلال يصعّد من استهداف أسرى نفّذوا إضرابات عن الطعام لعدة شهور

الاحتلال يصعّد من استهداف أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال

يواصل الاحتلال استهداف أسرى ومعتقلين سابقين، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، بين أحكام، واعتقال إداريّ.

وأكّد نادي الأسير أنّ غالبية من يتم اعتقالهم، كانوا في السنوات الأخيرة، وقبل فترات وجيزة، رهنّ الاعتقال الإداريّ.

وكانت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم، نفّذت حملة اعتقالات طالت على الأقل 15 مواطنّا، من بينهم مجموعة من المعتقلين السابقين، الذين أمضوا سنوات رهنّ الاعتقال الإداريّ، أبرزهم هشام ابو هواش، وعادل حريبات، وعارف حريبات، وأيمن اطبيش وجميعهم خاضوا إضرابات عن الطعام استمرت لمدد طويلة، كان آخرهم أبو هواش الذي خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ هشام ابو هواش ما يزال يعاني من آثار الإضراب، وهو بحاجة إلى متابعة صحية.

يذكر أن 4847 حالة اعتقال سُجلت منذ مطلع العام الجاري وحتّى نهاية آب 2022، من بينهم 585 من الأطفال، و92 من النساء، وأصدرت سلطات الاحتلال 1365 أمر اعتقال إداريّ.