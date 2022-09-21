تحديد موعد التسجيل لامتحان الدورة الثالثة لطلاب التوجيهي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأربعاء 21/9/2022، موعد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022 للدورة الثالثة للمشتركين غير المستكملين.

وبينت الوزارة، أن مواعيد الامتحانات النظرية لمبحث أو مبحثين سيكون يوم السبت في 3/12/2022، فيما سيكون التدريب العملي للفروع المهنية يومي الاثنين والأربعاء 5-7/12/2022.

ويبدأ التسجيل للطلبة الراغبين في التقدم لهذه الدورة في مديريات التربية والتعليم يوم الأحد 30/10/2022، وحتى يوم الخميس 10/11/2022.



تحديد موعد للتسجيل لامتحان الدورة الثالثة لطلاب التوجيهي