خلال 24 ساعة الماضية: عمليات المقاومة مستمرة و4 عمليات إطلاق نار في الضفة

شهدت الضفة الغربية 12 عملاً مقاوماً استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وتنوعت أعمال المقاومة بين إطلاق نار، وإلقاء زجاجات حارقة، وتصدي للمستوطنين، ومواجهات مع قوات الاحتلال.

ووفق المعطيات، فقد نفذ المقاومون 4 عمليات إطلاق نار على قوات الاحتلال في حاجز دوتان، وحاجز سالم في مدينة جنين، وصوب معسكر عوفر في رام الله، وعلى قوة عسكرية قرب بلدة فقوعة في جنين.

وأصيب جندي بالحجارة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بدو شرق القدس المحتلة.

وأحصيت 6 نقاط في رام الله وقلقيلية وجنين ونابلس والقدس والخليل، فيما ألقيت زجاجات حارقة على أهداف للاحتلال.

وخلال الأسبوع الماضي استشهد 4 مواطنين برصاص الاحتلال، فيما قتل جندي إسرائيلي وأصيب 20 جندياً ومستوطناً، ورصدت 92 نقاط مواجهة، و16 عملية إطلاق نار، و17 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.