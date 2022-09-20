رسميا.. الاتحاد الأوروبي يقرر استبعاد روسيا من يورو 2024

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعاد منتخب روسيا من بطولة الأمم الأوروبية (يورو) 2024.



وجاء ذلك القرار عقب حظر الفرق الروسية من جميع مسابقات اليويفا خلال موسم 2022/23 بسبب الصراع في أوكرانيا.



وقال الاتحاد الروسي، في بيان رسمي: "منتخبنا لن يشارك في قرعة تصفيات يورو 2024 التي ستقام يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول في فرانكفورت".



وأضاف: "يعود الأمر إلى قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في فبراير/شباط بتعليق مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في المسابقات التي تقام تحت مظلة اليويفا حتى إشعار آخر".



وأشار الاتحاد الروسي إلى أنه طعن على قرار الحظر المفروض على الفرق الروسية، لكنه خسر استئنافه الأول في المحكمة الرياضية.



وأوضح الاتحاد الروسي أنه ينتظر حاليًا النص الكامل لقرار المحكمة الرياضية، وبعد دراسته سيتم اتخاذ قرار بشأن خطوات أخرى في الإطار القانوني.