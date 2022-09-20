موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022 ..الوزير يحدد

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022 ، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية رفض تحديد موعد رسمي لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية والتي كان اخرها تصريحات احمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء 20/9/2022 ، ان الصرف لم تحدده الوزارة بعد وان قرار وموعد الصرف يكون من وزارة المالية بغزة ، بالرغم من تحويل الاتحاد الاوروبي منذ أسبوع 28.5 مليون دولار للسلطة الفلسطينية من ضمنها مخصصات التنمية الاجتماعية ، ليبقة المواطنون في ترقب لموعد الصرف .

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022

التنمية الاجتماعية ومنذ اليوم الأول للإعلان عن تحويل الاموال من قبل الاتحاد الأوروبي ، أعلنت وزارة التنمية منذ اليوم الأول لتحويل الاموال من قبل الاتحاد الاوروبي ان موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية 2022 ، سيكون نهاية الشهر الجاري ، الا ان القرار جاء اليوم من الوزير ان المالية هي من ستحدد الموعد فقط .





موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022

شادي عثمان مسؤول الاعلام بالمفاوضة الأوروبية لم يحدد موعد رسمياً لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ، نهاية الشهر الجاري لتتطابق مع تصريحات احمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الذين أكد ان صرف المخصصات كاملة ستكون نهاية الإسبوع الجاري.