ارتفاع أسعار الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 20-9-2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم بشكل يومي تحديث أسعار العملات في العديد من الدول العربية المجاورة، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمستثمرين، وبعد أن وجدنا في فريق "فلسطين اليوم" هناك عمليات بحث كبيرة عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية وخاصة محرك جوجل، قررنا كتابة مقال بعنوان: ارتفاع أسعار الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 20-9-2022، ولمعرفة الأسعار تابع المقال حتى النهاية.

ارتفاع سعر الدولار في سوريا اليوم

قفز سعر الدولار اليوم في سوريا بتعاملات صباح الثلاثاء 20 سبتمبر/ أيلول 2022 في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).





سعر الدولار اليوم في سوريا

وصعد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 4555 ليرة للشراء، و4575 ليرة للبيع، مقابل 4490 ليرة للشراء، و4510 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

وقال البنك المركزي السوري، في بيان أمس الإثنين، إنه خفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار.

في حين بلغ السعر في السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 4440 ليرة.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

قفز سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 4566 ليرة للشراء، و4591 ليرة للبيع، مقابل 4492 ليرة للشراء، و4517 ليرة للبيع ، أمس.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 5204 ليرات للشراء، و5237 ليرة للبيع، مقابل 5171 ليرة للشراء، و5204 ليرة للبيع أمس.





سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

قفز سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 1209 ليرات للشراء، و1217 ليرة للبيع مقابل 1194 ليرة للشراء، و1202 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1237 ليرة للشراء، و1246 ليرة للبيع، مقابل 1220 ليرة للشراء، و1228 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وقفز سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 14746 ليرة للشراء، و14836 ليرة للبيع، مقابل 14519 ليرة للشراء، و14609 ليرة للبيع أمس.