مجدداً الاحتلال يؤجل الجلسة الخاصة بالنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير ناصر ابو حميد

أفاد نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، أنه قررت لجنة الاحتلال المختصة بالنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير ناصر ابو حميد المصاب بالسرطان، إرجاء الموعد الذي تحدد بالأمس لعقد الجلسة، والذي كان مقررًا يوم الخميس حتى تاريخ السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وأوضح النادي، أنّ اللجنة قررت تأجيلها عقب اعتراض جديد تقدمت به نيابة الاحتلال، وكذلك عائلات جنود الاحتلال الذين قتلوا في عمليات مقاومة نفّذها وشارك فيها الأسير أبو حميد.

يُشار إلى أنّ هذه المماطلة تأتي في ظل المرحلة الحرجة التي وصل لها الأسير أبو حميد المصاب بالسرطان، والقابع في سجن "الرملة" حيث يواجه خطر الشهادة في أية لحظة، وفقًا لما أقر به أطباء الاحتلال في التقارير الطبية الأخيرة له.

وكان ناصر قد وجّه رسالة من خلال عائلته التي تمكّنت من زيارته مؤخرًا، :"أنا بودع شعب بطل عظيم حتى ألتحق بقافلة شهداء فلسطين، وجزء كبير منهم هم رفاق دربي وأنا سعيد بلقائهم