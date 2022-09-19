إصابة 12مستوطنَياً في الضفة الغربية والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وشهدت الضفة والقدس 12 عملًا مقاومًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أبرزها عمليتا إطلاق نار ورشق مستوطنين بالحجارة، أدت إلى إصابة مستوطنين اثنين.

وأصيب مستوطن رشقًا بالحجارة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، كما أصيب آخر رشقا بالحجارة بالقرب من مستوطنة "جفعات آساف" في رام الله.

واستهدف مقاومون في عمليتي إطلاق نار سيارة للمستوطنين قرب حوارة جنوب نابلس، ونقطة عسكرية لقوات الاحتلال في جبل جرزيم بمدينة نابلس.

وتصدى الشبان الثائر لثلاثة اعتداءات للمستوطنين في مناطق متفرقة، واستهدفوا بالعبوات الناسفة حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

واندلعت مواجهات في 4 مناطق متفرقة شملت القدس ورام الله ونابلس والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال ومستوطنيه بالحجارة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أصيب خلالها (28) إسرائيلياً بعضهم بجراحٍ خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال بشكل ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين على التوالي، حسب التقرير.