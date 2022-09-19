شرطة رام الله تضبط 9 قطع أسلحة وتقبض على 9 أشخاص

ضبطت الشرطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، 9 قطع أسلحة نارية، وقبضت على 9 أشخاص في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنّ معلومات وردت لفرع المباحث العامة حول حيازة عدد من الأشخاص لأسلحة نارية تستخدم في المناسبات والشجارات وإطلاق النار تجاه المواطنين وممتلكاتهم.

وتابعت: "وبتفتيش منازلهم تم ضبط 9 قطع سلاح منها قطعتين من نوع مسدس و7 قطع من نوع خرطوش، وبإحضار المقبوض عليهم وسماع أقوالهم أفادوا بحيازتهم للأسلحة التي تم ضبطها أصولًا".

وأشارت الشرطة، إلى أنّه تم التحفظ على المقبوض عليهم والتحرز على المضبوطات تمهيدًا لإحالتهم لجهة الإختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولًا.