فينيسيوس: ارقص حيثما تريد

بعث البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الفوز 2-1 على أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.



ونشر فينيسيوس، صورة له من مباراة الديربي أثناء الاحتفال بهدف زميله رودريجو جويس، وكتب عليها "ارقص حيثما تريد".



وشنت جماهير الأتلتي، هجوما عنصريا ضد فينيسيوس، خارج ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، الذي استضاف لقاء الديربي، ورددت هتاف "فينيسيوس أنت قرد".



وعانى اللاعب البرازيلي من هجوم مماثل بسبب احتفالاته بالرقص بعد تسجيله الأهداف، لكنه تلقى حملة دعم هائلة من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم.



يذكر أن ريال مدريد حقق الفوز هذا الموسم في كل المباريات التي خاضها في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.



ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة بعد مرور 6 جولات، متفوقا بنقطتين على برشلونة صاحب المركز الثاني.