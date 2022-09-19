الذهب يواصل الانخفاض تزامناً مع ارتفاع الدولار

شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، تراجعا جديدا، بنحو 12 دولارا، وذلك في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول، قد تراجعت بنسبة 70.0%، أي ما يعادل 11.80 دولار، ليسجل 1671.70 دولارا لـ"الاونصة".

وأشارت إلى أن سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس قد انخفض بنحو 0.54% ليصل إلى 95.1665 دولارا لـ"الأوقية".

كما شهدت أسعار العقود الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول، للفضة، بنسبة 0.19% عند 19.35 دولارا للأوقية، فيما انخفض سعر البلاتين الفوري بنحو 0.29% ليسّجل 907.05 دولارا للأوقية.