الذهب يواصل الانخفاض تزامناً مع ارتفاع الدولار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:31 م
19 سبتمبر 2022
اسعار الذهب
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شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، تراجعا جديدا، بنحو 12 دولارا، وذلك في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول، قد تراجعت بنسبة 70.0%، أي ما يعادل 11.80 دولار، ليسجل 1671.70 دولارا لـ"الاونصة".

وأشارت إلى أن سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس قد انخفض بنحو 0.54% ليصل إلى 95.1665 دولارا لـ"الأوقية".

كما شهدت أسعار العقود الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول، للفضة، بنسبة 0.19% عند 19.35 دولارا للأوقية، فيما انخفض سعر البلاتين الفوري بنحو 0.29% ليسّجل 907.05 دولارا للأوقية.

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