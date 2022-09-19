بلماضي يرد على تصريحات أبو تريكة بشأن محرز

رد مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، على النجم المصري المعتزل، محمد أبو تريكة، الذي طالب الجناح الدولي الجزائري رياض محرز بالرحيل عن فريقه الحالي مانشستر سيتي بسب قلة مشاركاته.

وعقب مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي السبت الماضي، وجه أبو تريكة رسالة إلى محرز، بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي، قائلا: "يجب على محرز أن يتخذ قرارا مماثلا للقرار الذي اتخذه رحيم ستيرلنغ الذي رحل (عن مانشستر سيتي) إلى تشيلسي.. كانت هناك أندية تريد محرز مثل أرسنال وتشيلسي، ولكنه فضل البقاء (في مانشستر سيتي)".

وأضاف نجم الأهلي المصري السابق: "لكي يعود محرز إلى مستواه المعهود، عليه المشاركة في 6 أو 7 مباريات بشكل أساسي، وهذا ما لا يحصل عليه الآن".

وفي رده على أبو تريكة، قال بلماضي أمس الأحد، في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية: "أحترم كثيرا أبو تريكة، لعب عدة سنوات مع فريقه (الأهلي)، وسجل عددا كبيرا من الأهداف معه ومع المنتخب المصري".

وأضاف: "أبو تريكة قدم الكثير، لكن لم يلعب في المستوى العالي مثل محرز.. محرز يواجه منافسة كبيرة جدا في فريقه وهذا أمر عادي، لا أحد يستطيع التفكير في مكانه، رياض مكسب لمنتخب الجزائر، وهذا هو الأمر الجيد".

وشارك محرز في 9 مباريات مع مانشستر سيتي الموسم الحالي في مختلف المسابقات، لكنه دخل في معظمها كبديل، ولم يسجل فيها أو يصنع هدفا، علما بأن النجم الجزائري شارك في الموسم الماضي في 47 مباراة سجل خلالها 24 هدفا وصنع تسعة أهداف أخرى