الأمم المتحدة: 226 ألف فلسطيني يعملون في "إسرائيل" والمستوطنات

كشفت الأمم المتحدة النقاب عن ارتفاع أعداد العمال الفلسطينيين لدى مشغلين "إسرائيليين" إلى 226 ألفا.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير لها، إنه اعتبارا من الربع الثاني من العام الجاري بلغ عدد العمال من الضفة الغربية 210500 فيما بلغ عدد العمال من قطاع غزة 15500.

وقال التقرير الصادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: "اعتباراً من الربع الثاني من عام 2022، عمل حوالي 210،500 فلسطيني في إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية، مما يمثل زيادة بنسبة 50% منذ عام 2019".

وأضاف: "حتى منتصف سبتمبر/أيلول 2022، تم إصدار حوالي 15500 تصريح لعمال وتجار ورجال أعمال في غزة للدخول إلى إسرائيل".

وتابع: "ساعد هذا التدفق الجديد للدخل العديد من الأسر في غزة على سداد الديون، وإجراء عمليات شراء أساسية، وشراء المزيد من الطعام، والحصول على العلاج الطبي".

ويأتي إصدار هذا التقرير قبيل الاجتماع القادم للجنة الاتصال المخصصة في نيويورك والمقرر عقده في 22 سبتمبر/أيلول 2022.

وحذر التقرير من "إن الفجوة الآخذة في الاتساع بين المسار السياسي المتعثر والتقدم المحرز منذ إنشاء السلطة الفلسطينية تصل إلى نقطة عدم الاستدامة، مما يعرض الإنجازات التاريخية في الأرض الفلسطينية المحتلة لخطر كبير".