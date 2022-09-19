رئيس الأولمبية الدولية: سنقدم كل الدعم للرياضة والرياضيين في فلسطين

قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، إن الرياضة والرياضيين الفلسطينيين يستحقون كل الدعم كباقي رياضيي العالم.

وأضاف باخ خلال جولة له برفقة رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، اليوم الاثنين، لمقر اللجنة الأولمبية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، إن اللجنة الدولية ستعمل على تقديم كل ما يلزم للارتقاء بأداء اللاعبين الفلسطينيين في مختلف الألعاب، ودعم إقامة المنشآت الرياضية.

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بالتطور الكبير الذي وصل إليه الرياضي الفلسطيني وقدرته على المنافسة بمختلف الميادين، وإحرازه الميداليات.

بدوره، اعتبر الفريق الرجوب أن زيارة توماس باخ إلى فلسطين رسالة دعم وإسناد من رأس الهرم الدولي للاعب الفلسطيني الذي بدأ يظهر بقوة على الساحة الدولية بل أصبح ينافس ويحقق الميداليات الملونة.

وأكد ضرورة أن يتوفر للشعب الفلسطيني كل ما يصبو إليه من حقوق في الرياضة، وفق المنظومة الدولية والميثاق الدولي الأولمبي الذي كفل له الحق في المشاركة والمنافسة دون أي قيود أو معيقات.

وشدد على أن الزيارة تؤكد شراكة الرياضة الفلسطينية مع الأسرة الأولمبية الدولية، لافتا إلى أنها مهمة لاطلاع باخ عن كثب على واقع الرياضة الفلسطينية.

وكرم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الفريق جبريل الرجوب بدرع اللجنة الأولمبية، كما كرم الرجوب الضيف بدرع، إضافة إلى تكريم باقي أعضاء الوفد المرافق.

وزار الرجوب وباخ استاد فيصل الحسيني بالرام، وجرى تقديم عدة عروض لفرقة كشافة سرية رام الله الأولى التي عزفت النشيد الوطني الفلسطيني، ثم عرض لعدد من لاعبي منتخب فلسطين في لعبة مبارزة السلاح، التي يحمل رئيس الأولمبية الدولية باخ ميدالية ذهبية فيها مع منتخب ألمانيا الغربية في ألعاب عام 1976.

كما قدمت فرقة أصايل للدبكة الشعبية عرضا، وقدمت فرق فلسطينية في ألعاب كرة القدم والطائرة، والكاراتيه والتايكواندو، ولعبة المبارزة، والجمباز عروضا في الملعب، وتم بعدها تكريم عدد من الرياضيين الفلسطينيين والذين توجوا مؤخرا بالميداليات في البطولات العالمية وفي ألعاب التضامن الإسلامي التي استضافتها مدنية قونية التركية.

وتم تكريم النجم عمر حنتولي الذي أحرز بطولة العالم للتايكواندو، والنجم أحمد بهلول حامل فضية بطولة التضامن الإسلامي، وخالد شعبان وماهر النقيب من منتخب أصحاب الهمم لكرة الطاولة واللذين أحرزا برونزية التضامن الإسلامي، ومصطفى شرف الحاصل على البرونزية في الكيك بوكسينغ بألعاب التضامن، واللاعبتين نورا أبو ناب، وهاتين فواضلة، وأحمد هلال، ويوسف حواري.

ويرافق رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، رئيسة المراسم والمساعدة الشخصية للرئيس مارينا باراميا، وكلاوديا باخ، والمتحدث الرسمي مارك ادمز، وغريغ مارتن من ادارة الصور والانتاج في اللجنة، ومدير التضامني الاولمبي واللجنة الاولمبية الوطنية جيمس مكلود، والمدير المساعد بعلاقات اللجنة الاولمبية الوطنية جيروم بويفي، والمدير المساعد بالتضامن الاولمبي اوليفر نيامكي.