الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون في غزة والضفة 2022.. موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة 2022، لايزال مستفيدو الشؤون الاجتماعية ينتظرون خبر يسعد قلوبهم ويفرج الهم عنهم فيما يتعلق بصرف مستحقاتهم، فهم يتعلقون بأي خبر يُنشر عبر مواقع التواصل أو المواقع الإخبارية، كالغريق الذي يتعلق بقشة، لأنهم بأمس الحاجة إلى صرف تلك الأموال بأسرع وقت ممكن، لأن الفقر أنهش أجسادهم كون لا معيل لهم، ولا دخل آخر لهم سوى ما كانت وزارة التنمية تدفعه لهم مرة كل 3 شهور حتى تلقت إلى مرة كل 4 أشهر، إلى أن وصل بهم الحال بعدم دفع المستحقات منذ نحو عامين على التوالي.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 في فلسطين

ومنذ أن نشر بعض المطلعين أمس أخبارا تفيد بقرب، الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون في غزة والضفة 2022.. موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة 2022، حتى بدأ الناس يتداولون هذا الخبر، إلى أن تراجعت المصادر عن نشر خبرها، وقالت إن موعد صرف شيكات الشؤون سيتزامن مع صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 9 أغسطس 2022، وبدوره يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 في فلسطين، في حال إقراره بشكل رسمي من وزارتي التنمية الاجتماعية والمالية في رام الله بالضفة المحتلة، كونهما الجهتان المخولتان للحديث والاعلان عن هذا الأمر.





تحديد موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022، وفي الخامس والعشرين من شهر أغسطس 2022، خرج وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بتصريح قال فيه إن وزارة التنمية قدّمت قوائم الأسماء المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية إلى وزارة المالية، وهناك فحص يقوم به الاتحاد الأوروبي عليها، وهذا يستغرق 3 – 4 أسابيع، حيث ان انتهى أسبوعين من تاريخ تصريحات وزير التنمية، يعني متبقي لتاريخ الصرف أسبوعين آخرين على أقصى تقدير وفق تصريحاته، إلا إن المستفيدين لا يمكنهم الوثوق بالتصريحات قبل أن يتم الإعلان رسميا عن موعد الصرف.









موعد صرف شيكات الشؤون في غزة 2022

ولا يتوقف المستفيدون من مخصصات الشؤون الاجتماعي، في البحث عن، موعد صرف شيكات الشؤون في غزة 2022، حيث تستفيد 116 ألف أسرة من شيكات الشؤون، منها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة المحاصر، ويفترض صرف المخصصات لهم بمبالغ مختلفة، وفق محددات مُعلنة، مرة كل 3 أشهر، ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تساهم السلطة بالنصف الآخر من موازنتها، وإلى هنا نكون قد أرفقنا لكم، الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون في غزة والضفة 2022.. موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة 2022، والاعلان الرسمي سيكون من وزارة التنمية الاجتماعية.