ارتفاع كبير على أسعار الدجاج في غـــزة ..والمتهم !

تشهد أسعار الدجاج اللاحم في أسواق قطاع غزة، ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغ سعر الكيلو إلى 12.5 شيكل، وهو ما يفوق القدرة الشرائية للمستهلك الذي يُعاني من جملة أزمات اقتصادية ومالية بفعل الحصار "الإسرائيلي".

وقال رئيس نقابة مربي الدواجن والثروة الحيوانية مروان الحلو في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن سعر بيع كيلو الدجاج بلغ من داخل المزرعة إلى الموزعين نحو 11 شيكلاً، بينما يباع كيلو الدجاج في الأسواق للمستهلك بنحو 12.5 شيكل، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، إذ وصل سعر الطن للمزارع بـ 3400 شيكل، بعد أن كان بـ 2300 شيكل قبل 10 شهور.

ووفق الحلو، فإن قطاع غزة يحتاج نحو 2.5 مليون دجاجة شهرياً في قطاع غزة، وأكثر من 3 مليون بيضة مستوردة من الخارج، مشيراً إلى أن القطاع يستورد شهرياً نحو 20 ألف طن أعلاف.

وقال الحلو: "النقابة تحمل المسؤولية كاملة في ارتفاع أسعار الدجاج على أبناء شعبنا إلى بعض مستوردي الأعلاف وأصحاب الفقاسات، الذين يعملون على استغلال مربي الدواجن في أسعار الاعلاف والصيصان دون رقابة حكومية عليهم للأسف مما زاد التكلفة على المزارعين وانعكس ذلك بأسعار الدجاج على المواطنين حيث وصل سعر كيلو الدجاج للمواطن ١٢.٥ شيكل". وفق قوله.

وناشد الحلو، وزارة الزراعة والجهات الحكومية المختصة، بالتدخل بشكل عاجل لضبط ومتابعة أسعار الأعلاف وأسعار الصيصان اللاحمة في القطاع أسوةً بأسعار الوقود والدقيق والمواد الأساسية الأخرى، والتي أدت لارتفاع أسعار الدجاج اللاحم بشكل كبير.











