نقابة سائقي الأجرة: لجنة العمل الحكومي استجابت لمعظم مطالب السائقين بخانيونس

أكد عضو مجلس إدارة نقابة سائقي الأجرة أسامة العويطي أن لجنة متابعة العمل الحكومي ووزارة النقل والمواصلات استجابوا لمعظم المطالب التي قدمتها النقابة.

وأوضح العويطي خلال ورشة عمل نظمتها نقابة سائقي الأجرة بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمحافظة خان يونس وحملت عنوان "السائق بين الحقوق والواجبات"، أن من أهم المطالب المقدمة، تجديد حملة التخفيض المستمرة لترخيص المركبات العمومي، ومنع سيارات الملاكي من مزاحمة سيارات العمومي في العمل، وضبط الحالة المرورية في الكراجات وتوحيد سعر ترخيص الديزل والبنزين.

وحضر الورشة كل من، أسامة العويطي عضو مجلس إدارة النقابة، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات، وممثل بلدية خانيونس أيمن القدرة، ولفيف من السائقين.

كما أكد العويطي، أن النقابة بصدد عقد العديد من اللقاءات التواصلية مع سائقي الأجرة والعمومي والاستماع لمشكلاتهم ومطالبهم في اطار السعي الحثيث لتحقيقها مع مطالبات الجهات المختصة.

من جانبه، شرح عرفات رؤية الوزارة في تحقيق الضبط للحالة المرورية والنقل العمومي في قطاع غزة، والاستجابة لمطالب نقابة سائقي الأجرة.

وبين عرفات أن حملة التخفيضات للنقل العمومي ستكون بنسبة 50%، والتخفيض على رخصة القيادة التي تنتهي بعد 30 يونيو/ حزيران ولم يستفيدوا من الحملة السابقة الاستفادة بخصم50 %، أما الذين تندرج مركباتهم تحت التقسيط واستفادوا بخصم50%بإمكانهم تسوية الديون المتراكمة على مركباتهم حتى تاريخ 23/10.

فيما نوه أيمن القدرة أن بلدية خانيونس لديها خطة المرورية، وتسعى لتسوية موضوع الكراجات ورسوم من السيارات المستأجر والمرافق العامة في الكراجات.