هيئة الأسرى: الأسير أيهم كممجي يواجه ظروفاً صحية صعبة في زنازين معتقل "ايشل"

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، نقلاً عن محاميها معتز شقيرات بأن الأسير المعزول أيهم كممجي يعاني أوضاعاً صحية صعبة داخل زنازين معتقل "ايشل".

وأوضحت الهيئة أن الأسير كممجي يعاني من أوجاع بالرأس والعين اليسرى، وقد بدأت الأوجاع تنتقل لعينه اليمنى، وتم ابلاغه من قبل طبيبة المعتقل بأنه يعاني من جفاف بالعين اليمنى، وتجلط بغشاء العين، كما ويشتكي الأسير من ارتفاع ضغط الدم ووجود دوخة مستمرة، وآلام بالكتف نتيجة التحقيق معه في"الجلمة"، وتتعمد إدارة السجن المماطلة بتقديم العلاج اللازم لمشاكله الصحية العديدة، فهو بحاجة منذ فترة طويلة لإجراء فحص للأمعاء ولرعاية حثيثة، لكن إدارة المعتقل تكتفي بإعطائة المسكنات فقط.

وأضافت الهيئة ونقلاً عن لسان الأسير كممجي " بأنه قبل حوالي شهر استيقظ كممجي من النوم وكأنه فاقد للذاكره لبضع ثواني وقد تكررت هذه الحالة معه خلال الصلاة ولم يعلم ماذا سيفعل أثناء الصلاة".

وتابعت بأن ظروف العزل القاسية للأسير كممجي واستشهاد أخيه شأس انعكست سلباً على الوضع النفسي والصحي له، بالإضافة إلى معاناته بزجه بزنازين بجانب زنازين أسرى جنائيين، يسببون له الإزعاج والتوتر، عدا عن الاستفزازات والتفتيشات الأسبوعية من قبل إدارة السجن ووحدات القمع الخارجية بطريقة همجية وعنيفة.

يذكر بأن الأسير أيهم كممجي من بلدة كفردان/ جنين، معتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسّجن مدى الحياة، وكان أحد الأسرى الأبطال الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، ويواجه الآن العزل الانفرادي في سجن "إيشل" وصدر بحقه مؤخرا حكما بالسجن لمدة 5 أعوام بالإضافة إلى غرامة مالية مقدارها 5 آلاف شيكل كعقوبة جائرة بحقه تضاف الى حكمه.