ما الجديد في صفقة مبابي وريال مدريد؟

عاد الحديث مجدداً عن مستقبل نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي، الذي كان مطلوباً بقوة في ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وحسب صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فإن باريس سان جرمان يفكر في إمكانية الاستغناء عن اللاعب عام 2024 إذا لم يمدد عقده، حتى لا يفقده مجاناً مع نهاية عقده عام 2025.

وكان مبابي (23 عاماً) قريباً جداً من الانتقال إلى ريال مدريد، إلا أنه اختار في نهاية المطاف التوقيع على عقد جديد مع النادي الباريسي يمتد حتى 2025.

لكن وفقا للصحيفة، فإن اهتمام النادي الملكي باللاعب "انتهى تماماً"، بمعنى أن ريال مدريد لن يسعى لضمه عام 2024 إذا لم يجدد عقده مرة أخرى وكشف عن نيته مغادرة العاصمة الفرنسية.

وقالت "ماركا"، إن "هذا الأمر لن يخص ريال مدريد، حيث سيحول النادي اهتمامه إلى مكان آخر".

ويتابع ريال مدريد النجم الفرنسي الشاب منذ عام 2020، لكن جماهير بطل أوروبا اعتبرت أنها تعرض للخداع من جانب مبابي، الذي فضّل البقاء مع ناديه بعد "مماطلة".