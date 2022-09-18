بالفيديو برقصة ضد العنصرية: رودريجو يسجل هدف ريال مدريد الأول أمام أتلتيكو مدريد

تقدم البرازيلي رودريجو جوس بهدف أول لـ ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة المُقامة حاليًا بين الفريقين بمنافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وافتتح رودريجو أهداف الديربي، في الدقيقة 18 من عمر المباراة، بعد تمريرة وصلت له من تشواميني.

واحتفل لاعبو ريال مدريد بالرقص، في ظل الجدل الدائر والهجوم على البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم النادي الملكي.

وقد قامت جماهير أتلتيكو مدريد بإلقاء أشياء على لاعبي ريال مدريد أثناء رقصهم احتفالًا بهدف رودريجو.

ووجهت انتقادات لفينيسيوس لرقصه بعد تسجيل الأهداف، بما في ذلك كوكي قائد أتلتيكو مدريد، الذي حذره من الرقص إذا سجل على ملعب الميتروبوليتانو.

وانطلقت حملات لدعم فينيسيوس وحثه على مواصلة الرقص، خاصة من لاعبي البرازيل، على رأسهم الأسطورة بيليه، ونيمار، وجابريل جيسوس، وغيرهم.