توقعات حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة

توقع موقع طقس فلسطين أن تبقى الأجواء الحارة نسبياً تبقى هي السائدة في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين. ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو معتدلاً ومنعشاً.

أما يوم الثلاثاء، فيبقى الجو صافياً و يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بنحو الدرجتين مئويتين لأول مرة منذ أشهر عديدة. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة ليسود جو صيفي شديد الاعتدال نهاراً. مساء يسود جو بارد نسبي في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة ومنعش في باقي المناطق.

يوم الأربعاء تسيطر أجواء صيفية عادية ومعتدلة تماماً لم تشهدها البلاد منذ بداية الصيف ومطلع شهر أيار الماضي في مختلف المناطق وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية العامة بنحو الثلاثة درجات . وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية والساحلية وحتى السهلية فترة الظهيرة. وبدءاً من فترة العصر يسود جو منعش وفي ساعات الليل والفجر والصباح الباكر يسود جو بارد نسبي في القمم والجبال العالية.

أما الخميس، فتبقى الأجواء صيفية عادية ومعتدلة تماماً وتبقى الحرارة دون المعدلات السنوية العامة بنحو الثلاثة درجات . وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية والساحلية وحتى السهلية فترة الظهيرة. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة أحياناً. وعصراً يسود جو منعش وفي ساعات الليل والفجر والصباح الباكر يسود جو بارد نسبي في القمم والجبال العالية.

و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الجمعة ويسود خلال النهار جو صيفي حار نسبي الى حار خاصة في المناطق السهلية والساحلية بينما يسود جو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت. ويسود جو صيفي أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم