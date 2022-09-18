أبو حسنة: الأونروا تعاني من عجز مالي قيمته 100 مليون دولار

كشف المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، عن قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الأونروا.

و أوضح أبو حسنة، أن الـ 100 مليون هي مصاريف تشغيلية ورواتب موظفين، قائلاً: إن " هناك تبرع أمريكي بمبلغ 64 مليون دولار ولكن العجز سيبقى موجوداً".

وأضاف أن " العجز مالي يصاحبه هجمات سياسية لنزع شرعية (الأونروا)، وبالتالي نزع شرعية قضية اللاجئين الفلسطينيين"

وكشف أبو حسنة النقاب عن وجود مؤتمر في نيويورك ، موضحاً أنه اجتماع وزاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيحضره الامين العام للأمم المتحدة، والدول المناحة، ودول الأعضاء، والجمعية العمومية للأمم المتحدة، سيتم طرح قضية العجز المالي وتوجهات الأونروا المستقبلية وكيفية مواجهة العجز.

وأشار إلى أن "هناك تبرع مالي للوكالة الأممية بقيمة 160 مليون دولار، بالإضافة إلى وجود تعهدات أوروبية أخرى من الدول المانحة، دون تفاصيل عن قيمة المبلغ ولكنها مؤكدة"

وأوضح الناطق باسم الأونروا أن وكالة (أونروا) بالرغم من التبرع المالي الذي تلقته مؤخرا وتعهدات مالية أخرى من الدول المانحة، إلا أنها بحاجة لمبلغ قيمته 100 مليون دولار للاستمرار في تقديم الخدمات المنتظمة التي تكمن في قطاعي التعليم والصحة".